Simm divulga 72 oportunidades de emprego e estágio para segunda-feira (5)

Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 72 vagas disponíveis para início da semana, na próxima segunda-feira (5), em Salvador. As oportunidades incluem empregos formais e estágios, com destaque para postos que não exigem experiência anterior, ampliando o acesso ao mercado de trabalho.

Para mais detalhes sobre as vagas e como se candidatar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

