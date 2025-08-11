Simm oferece 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11)
Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108...
Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11) em Salvador. O agendamento do atendimento pode ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem ligar para o número (71) 3202-2005.
Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11) em Salvador. O agendamento do atendimento pode ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem ligar para o número (71) 3202-2005.
Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre as oportunidades disponíveis!
Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre as oportunidades disponíveis!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: