Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Simm oferece 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11)

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108...

Taktá

Taktá|Do R7

Agência Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11) em Salvador. O agendamento do atendimento pode ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem ligar para o número (71) 3202-2005.

Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.