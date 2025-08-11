Simm oferece 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11) Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108... Taktá|Do R7 11/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 06h37 ) twitter

Agência Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 108 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (11) em Salvador. O agendamento do atendimento pode ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem ligar para o número (71) 3202-2005.

