Simm oferece vagas de emprego e estágio nesta quinta (14)

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com...

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 55 vagas abertas para emprego e estágio em Salvador, nesta quinta-feira (14). O agendamento do atendimento deve ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem agendar pelo telefone (71) 3202-2005.

