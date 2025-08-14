Simm oferece vagas de emprego e estágio nesta quinta (14)
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 55 vagas abertas para emprego e estágio em Salvador, nesta quinta-feira (14). O agendamento do atendimento deve ser feito a partir das 17h pelo site Salvador Digital. Pessoas com deficiência visual podem agendar pelo telefone (71) 3202-2005.
Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre as oportunidades disponíveis!
