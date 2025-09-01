Simm oferece vagas de emprego nesta segunda em Salvador
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza, nesta...
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza, nesta segunda-feira (1º), 299 vagas de trabalho em Salvador. As oportunidades incluem funções como recepcionista, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, analista de qualidade, soldador, serralheiro de alumínio e coordenador de serviços de higienização. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza, nesta segunda-feira (1º), 299 vagas de trabalho em Salvador. As oportunidades incluem funções como recepcionista, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, analista de qualidade, soldador, serralheiro de alumínio e coordenador de serviços de higienização. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as vagas e como se candidatar!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as vagas e como se candidatar!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: