Sinal analógico será desligado em 151 cidades da Bahia a partir do dia 30 de junho Foto: Valter Campanato / Agência Brasil O sinal analógico será desligado em 151 cidades da... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 06h56 ) twitter

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil O sinal analógico será desligado em 151 cidades da Bahia a partir da próxima segunda-feira (30). As pessoas que utilizam TV analógica deverão substituir por sinal digital, seja com uma TV digital ou com uso de conversor. A medida atende determinação do Governo Federal de regular a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T).

