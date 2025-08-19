Sindimed diz que reunião com Sesab não apresentou avanços Foto: Gabriela Encinas/TaktáA presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Dra. Rita Virgínia,Por Maria... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h38 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/TaktáA presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Dra. Rita Virgínia, afirmou na tarde desta segunda-feira (18) durante a sessão na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que a reunião realizada com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) não apresentou avanços. Segundo Rita, a gestão apenas confirmou a previsão de substituição dos contratos em regime CLT por vínculos de pessoa jurídica (PJ), medida que pode atingir 1.529 profissionais. “Não houve avanço nenhum. Ela apenas confirmou o que já estava acontecendo, que era a previsão dos médicos perderem o vínculo CLT para contratos PJ”, disse a dirigente.

