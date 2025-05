Sirenes de alerta são acionadas em seis comunidades de Salvador devido à Frente Fria Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA Defesa Civil de Salvador (CODESAL) acionou, neste sábado (3),... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 14h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h40 ) twitter

tempo salvador chuva Taktá

Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA Defesa Civil de Salvador (CODESAL) acionou, neste sábado (3), as sirenes de alerta em seis comunidades da capital baiana em razão das fortes chuvas provocadas pela frente fria que atinge o estado. As localidades de Olaria, Bosque Real, Irmã Dulce, Mamede, Moscou e Creche foram as áreas afetadas pela medida preventiva.

