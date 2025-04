Soldados da PM-BA são investigados por envolvimento com jogos de azar e rifas ilegais nas redes sociais Foto: Divulgação/PMBADois soldados da Polícia Militar da Bahia estão sendo investigados por envolvimento com jogos... Taktá|Do R7 22/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 07h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/PMBADois soldados da Polícia Militar da Bahia estão sendo investigados por envolvimento com jogos de azar e rifas ilegais divulgadas nas redes sociais. As suspeitas recaem sobre o “Jogo do Tigrinho”, aplicativo de apostas online que tem se popularizado entre influenciadores, além de sorteios de prêmios em dinheiro sem autorização legal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre as investigações e as consequências para os envolvidos!

Leia Mais em Taktá:

Postos de combustíveis viram alvo de facções para lavagem de dinheiro

Estudo revela que hipertensão lidera causas de morte entre gestantes no Brasil

ExpoAgro de Itapetininga reúne mais de 90 mil pessoas e segue até 27 de abril