Sondagem chega a 200 metros de profundidade e marca avanço para construção da Ponte Salvador-Itaparica Foto: Kika Moraes / GOVBAA etapa de sondagem geotécnica da futura Ponte Salvador-Itaparica, realizada ao... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h26 )

Foto: Kika Moraes / GOVBAA etapa de sondagem geotécnica da futura Ponte Salvador-Itaparica, realizada ao longo dos últimos 12 meses na Baía de Todos-os-Santos, foi oficialmente concluída nesta sexta-feira (4). O procedimento, pioneiro no Brasil por atingir 200 metros de profundidade com extração de material intacto, representa um marco na engenharia nacional e viabiliza a próxima fase do projeto: a finalização do estudo de fundações pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica e a mobilização dos canteiros de obra.

