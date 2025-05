Soraya Thronicke deixa de seguir Virginia após vídeo em que influenciadora canta sobre o tigrinho Foto: Reprodução/TV SenadoA senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) deixou de seguir a influenciadora digital Virginia Fonseca... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h36 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/TV SenadoA senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) deixou de seguir a influenciadora digital Virginia Fonseca no Instagram após a divulgação de um vídeo em que a empresária aparece cantando uma música que faz referência ao ‘jogo do tigrinho’. O conteúdo foi publicado durante a participação de Virginia no reality show ‘Rancho do Maia’, promovido pelo influenciador Carlinhos Maia, em Alagoas.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

