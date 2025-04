Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será nesta quarta-feira (9) Taça da Copa do Brasil — Foto: Thais Magalhães / CBFNesta quarta-feira (9) acontecerá o... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h46 ) twitter

Taça da Copa do Brasil — Foto: Thais Magalhães / CBFNesta quarta-feira (9) acontecerá o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O evento será transmitido ao vivo pela CBF TV.

