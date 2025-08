Sport e Bahia se enfrentam em momentos opostos pela 18ª rodada do Brasileirão Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaSport e Bahia duelam neste sábado, às 16h, na Ilha do Retiro,... Taktá|Do R7 02/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h38 ) twitter

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/EC BahiaSport e Bahia duelam neste sábado, às 16h, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será exibida ao vivo pelo canal Premiere. O site ge também fará a cobertura em tempo real, com vídeos dos principais lances.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

