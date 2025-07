SSP lança atendimento eletrônico para setores administrativos Foto: Rafael RodriguesA Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) passou a contar com um... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h58 ) twitter

Foto: Rafael RodriguesA Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) passou a contar com um novo sistema de atendimento eletrônico para facilitar o contato do cidadão com seus setores administrativos. A Unidade de Resposta Audível (URA) foi implementada nesta terça-feira (22) e está disponível pelo telefone (71) 3115-1800. Ao ligar, o cidadão é atendido por uma gravação que apresenta opções como Gabinete, Superintendências, Assessorias e Recursos Humanos. A seleção é feita por comando de voz ou digitação, e o direcionamento para o setor desejado ocorre em poucos segundos.

