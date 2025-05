STJD aceita denúncia e vai julgar América-MG e Miguelito por injúria racial Foto: Mourão Panda/América-MGO Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou a denúncia contra o América-MG... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h26 ) twitter

Foto: Mourão Panda/América-MGO Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou a denúncia contra o América-MG e o meia Miguelito por injúria racial contra o jogador Allano, do Operário-PR. O caso ocorreu na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A data do julgamento ainda não foi definida.

