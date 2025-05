STJD arquiva processo e Thiago Carpini poderá comandar o Vitória contra o Santos Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaThiago Carpini está liberado para ficar à beira do campo na partida... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaThiago Carpini está liberado para ficar à beira do campo na partida entre Vitória e Santos, marcada para este domingo (25), às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após audiência realizada nesta sexta-feira (23) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD>.

