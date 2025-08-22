Logo R7.com
STJD mantém multa ao Vitória por cânticos homofóbicos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou recurso do...

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou recurso do Esporte Clube Vitória no processo nº 182/2025, mantendo a multa de R$ 30 mil aplicada por cânticos homofóbicos da torcida.

