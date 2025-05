STJD suspende Miguelito por cinco jogos por injúria racial contra jogador do Operário-PR Foto: Joilson Marconne/CBFfutebol bolaO Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nesta segunda-feira (19) o... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 20/05/2025 - 00h35 ) twitter

Foto: Joilson Marconne/CBFfutebol bolaO Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nesta segunda-feira (19) o meia-atacante boliviano Miguelito, do América-MG, com cinco jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil, por ato de discriminação racial durante a partida contra o Operário-PR, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

