Suaréz cospe em funcionário de rival após derrota do Inter Miami O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, voltou a ser protagonista de uma grande polêmica... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h38 ) twitter

Taktá

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, voltou a ser protagonista de uma grande polêmica após a final da Leagues Cup, realizada no último domingo (31). O Seattle Sounders conquistou o título com uma vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Lionel Messi, mas o destaque negativo da noite ficou por conta da conduta do uruguaio.

