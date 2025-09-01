Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suaréz cospe em funcionário de rival após derrota do Inter Miami

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, voltou a ser protagonista de uma grande polêmica...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, voltou a ser protagonista de uma grande polêmica após a final da Leagues Cup, realizada no último domingo (31). O Seattle Sounders conquistou o título com uma vitória por 3 a 0 sobre a equipe de Lionel Messi, mas o destaque negativo da noite ficou por conta da conduta do uruguaio.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.