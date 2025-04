‘Superman Day’: Bahia anuncia parceria com a Warner Bros. A Warner Bros. Pictures e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products anunciaram, na última... Taktá|Do R7 20/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 20/04/2025 - 11h06 ) twitter

A Warner Bros. Pictures e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products anunciaram, na última sexta-feira (18), uma parceria inédita com o Esporte Clube Bahia em comemoração ao Superman Day — data celebrada por fãs do super-herói em todo o mundo. A iniciativa promete uma série de ações voltadas para torcedores e admiradores do personagem até a estreia do novo filme Superman, marcada para o dia 10 de julho nos cinemas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa parceria histórica e as ações que estão por vir!

