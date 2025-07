Supersalários aumentam 49% em 2024 no Judiciário e elevam gasto público a R$ 10,5 bilhões Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilA Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do... Taktá|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escultura A Justiça Taktá

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilA Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito FederalOs supersalários no Judiciário brasileiro disparam 49,3% em 2024 e já somam R$ 10,5 bilhões aos cofres públicos, de acordo com estudo inédito do Movimento Pessoas à Frente em parceria com o economista e jurista Bruno Carazza. A análise foi feita com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e revela um salto de R$ 7 bilhões em 2023 para o patamar atual, superando em quase dez vezes a inflação do período.

Para entender todos os detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido no bairro do Uruguai, em Salvador

Deputados cobram ministros e expõem fraudes nos descontos do INSS

VÍDEO: Motorista é flagrado dirigindo na contramão na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas