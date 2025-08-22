Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Suspeito de ameaçar vizinhos com arma é preso em Camaçari

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (22) levou à...

Taktá

Taktá|Do R7

Pcba Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (22) levou à apreensão de uma arma de fogo, carregadores e munições na casa de um homem investigado por ameaças e porte ilegal de arma de uso restrito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A operação, batizada de Havana, foi conduzida por equipes da 18ª Delegacia Territorial e teve como alvo um morador do bairro Jardim Limoeiro.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.