Suspeito de ameaçar vizinhos com arma é preso em Camaçari
22/08/2025 - 10h38

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (22) levou à apreensão de uma arma de fogo, carregadores e munições na casa de um homem investigado por ameaças e porte ilegal de arma de uso restrito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A operação, batizada de Havana, foi conduzida por equipes da 18ª Delegacia Territorial e teve como alvo um morador do bairro Jardim Limoeiro.

