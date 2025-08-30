Logo R7.com
Suspeito de assalto é detido por comerciantes em ponto turístico de Salvador

Foto: Leitor Taktá. Quem estava aproveitando a manhã deste sábado (30) no calçadão de um...

Taktá|Do R7

Quem estava aproveitando a manhã deste sábado (30) no calçadão de um dos pontos turísticos mais movimentados de Salvador foi surpreendido por um tumulto. Imagens enviadas ao portal Taktá mostram um grupo de pessoas em frente a um estabelecimento na região do Porto da Barra, em clima de revolta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o ocorrido!

