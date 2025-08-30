Suspeito de assalto é detido por comerciantes em ponto turístico de Salvador Foto: Leitor Taktá. Quem estava aproveitando a manhã deste sábado (30) no calçadão de um... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Quem estava aproveitando a manhã deste sábado (30) no calçadão de um dos pontos turísticos mais movimentados de Salvador foi surpreendido por um tumulto. Imagens enviadas ao portal Taktá mostram um grupo de pessoas em frente a um estabelecimento na região do Porto da Barra, em clima de revolta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o ocorrido!

Leia Mais em Taktá:

Zelador tem prisão preventiva decretada após audiência de custodia em Salvador

Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos

VÍDEO: PM realiza escolta de órgão humano para transplante em Salvador