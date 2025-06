Suspeito de ataque a bar em Xique-Xique é preso Um dos suspeitos de participar do ataque a um bar na cidade de Xique-Xique, no... Taktá|Do R7 28/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 11h16 ) twitter

Taktá

Um dos suspeitos de participar do ataque a um bar na cidade de Xique-Xique, no oeste da Bahia, foi preso nesta sexta-feira (27). A captura foi realizada pela Polícia Civil no próprio município, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

