Suspeito de estuprar enteada de 11 anos é detido pela polícia no extremo sul da Bahia ReproduçãoFoi preso na última sexta-feira (4) em Nova Viçosa, no estremo sul da Bahia, um... Taktá|Do R7 05/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ReproduçãoFoi preso na última sexta-feira (4) em Nova Viçosa, no estremo sul da Bahia, um homem de 49 anos sob acusação de estupro de vulnerável. A identidade dos envolvidos não foram divulgadas, mas ele responde pelo crime de violência sexual contra criança, conforme investigação da Policia Civil e acompanhamento do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e do Conselho Tutelar local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Taktá:

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 60 milhões neste sábado (5)

Evento religioso lota estádio de Pituaçu

Polícia Civil apreende 30 kg de cocaína escondidos em veículo na Bahia