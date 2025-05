Suspeito de matar vigilante em Salvador morre em confronto com a polícia no interior da Bahia Foto: ReproduçãoUm homem identificado como Ismael da Silva Sena, de 26 anos, suspeito de envolvimento... Taktá|Do R7 21/05/2025 - 09h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm homem identificado como Ismael da Silva Sena, de 26 anos, suspeito de envolvimento na morte do vigilante Leandro Santos do Carmo durante um assalto em Salvador, morreu após confronto com policiais civis nesta terça-feira (20), na cidade de Coração de Maria, interior da Bahia.

