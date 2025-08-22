Suspeito é preso após perseguir mulher em estação do BRT em Salvador
Foto: Divulgação/ GCMO caso aconteceu na noite de quinta-feira(21), na estação de BRT do Rio...
Foto: Divulgação/ GCMO caso aconteceu na noite de quinta-feira(21), na estação de BRT do Rio Vermelho, na Avenida Vasco da Gama. O Suspeito foi preso após desrespeitar uma medida protetiva de urgência.
Foto: Divulgação/ GCMO caso aconteceu na noite de quinta-feira(21), na estação de BRT do Rio Vermelho, na Avenida Vasco da Gama. O Suspeito foi preso após desrespeitar uma medida protetiva de urgência.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: