Suspeito é preso após perseguir mulher em estação do BRT em Salvador Foto: Divulgação/ GCMO caso aconteceu na noite de quinta-feira(21), na estação de BRT do Rio... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h39 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/ GCMO caso aconteceu na noite de quinta-feira(21), na estação de BRT do Rio Vermelho, na Avenida Vasco da Gama. O Suspeito foi preso após desrespeitar uma medida protetiva de urgência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

