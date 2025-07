Suspeitos de assaltar empresário com R$ 122 mil são presos em Araci Foto: Reprodução / Redes sociaisDois homens suspeitos de assaltar um empresário em Conceição do Coité,... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h38 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociaisDois homens suspeitos de assaltar um empresário em Conceição do Coité, a cerca de 110 km de Salvador, foram presos na cidade de Araci, no interior da Bahia, nesta segunda-feira (7). O crime aconteceu no último dia 3 de julho, na Praça da Babilônia, logo após a vítima sacar R$ 110 mil em uma agência bancária.

Saiba mais sobre essa ocorrência e os desdobramentos da investigação consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

