Suspeitos de envolvimento na morte de advogado morrem em confronto no Lobato Foto: ReproduçãoDois homens morreram em confronto com policiais militares na manhã desta quarta-feira (7), no... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h47 )

Taktá

Foto: ReproduçãoDois homens morreram em confronto com policiais militares na manhã desta quarta-feira (7), no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Eles são suspeitos de envolvimento no sequestro e assassinato do advogado Danilo Cerqueira de Santana. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados durante uma ação de patrulhamento do Batalhão Patamo. Ao perceberem a presença dos agentes, o grupo armado atirou contra a equipe, que reagiu.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

