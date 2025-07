Suspenso, Osvaldo desfalca o Vitória contra o Sport no Barradão Foto: Victor Ferreira / EC Vitória.O técnico Fábio Carille não contará com o atacante Osvaldo... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h57 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória.O técnico Fábio Carille não contará com o atacante Osvaldo para o jogo desta quarta-feira (24), contra o Sport, no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bragantino e cumprirá suspensão automática.

