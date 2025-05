TAF FAKE: Homem é preso ao tentar fraudar teste físico de concurso da Polícia Penal na Bahia Hildazio Santana | Nucom/SeapUm homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (6) ao... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h29 ) twitter

Taktá

Hildazio Santana | Nucom/SeapUm homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (6) ao tentar se passar por outro candidato durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para a Polícia Penal, realizado na Vila Militar, no bairro do Bonfim, em Salvador. Ele portava documentação falsa e chegou a realizar o teste abdominal, a primeira etapa do TAF.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa fraude impressionante!

