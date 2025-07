Tarifaço de Trump pressiona preço de insumos de saúde em até 30% Foto: Divulgação/Donald TrumpFoto oficial Donald Trump 2 posseA nova tarifa imposta pelo presidente dos Estados... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h38 ) twitter

Foto oficial Donald Trump 2 posse Taktá

Foto: Divulgação/Donald TrumpFoto oficial Donald Trump 2 posseA nova tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros pode provocar um forte impacto no sistema de saúde do Brasil. A sobretaxa de 50% anunciada no dia 9 de julho atinge diretamente exportações nacionais, e, caso o governo brasileiro adote a Lei da Reciprocidade, a consequência imediata pode ser um aumento de até 30% nos preços dos insumos médicos importados dos EUA.

Para entender melhor as implicações dessa medida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

