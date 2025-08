Tarifas do ferry e lanchas terão aumento em datas festivas; confira quando Foto: Taktá.As passagens do sistema ferry-boat e da travessia Salvador-Mar Grande ficarão mais caras durante... Taktá|Do R7 04/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Taktá.As passagens do sistema ferry-boat e da travessia Salvador-Mar Grande ficarão mais caras durante as maiores datas festivas da região. O reajuste foi determinado pela Agerba e publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado (2) e passa a valer a partir de 2026, no carnaval e no dia 24 de junho, quando é celebrado o São João.

