Tati Machado desabafa sobre perda do bebê: “Nunca senti uma tristeza tão profunda” Foto: Reprodução/Redes sociaisTati Machado desabafa sobre perda do bebê: "Nunca senti uma tristeza tão profunda"A... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociaisTati Machado desabafa sobre perda do bebê: "Nunca senti uma tristeza tão profunda"A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais, nesta segunda-feira (2), para se pronunciar pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava. Em uma publicação feita quase 15 dias após o ocorrido, ela compartilhou uma foto ao lado do companheiro, Bruno Monteiro, e fez um desabafo emocionado sobre o luto.

Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Tati Machado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Em greve, servidores municipais de Salvador protestam na frente da Semob

Com três desfalques, Vitória enfrenta o Cruzeiro em jogo decisivo no Brasileirão

Natação em Rede: Projeto abre vagas gratuitas em Salvador e Serrinha