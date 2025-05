Taxa de desemprego cai na Bahia no primeiro trimestre, aponta IBGE Agência Brasil taxa de desocupação na Bahia recuou no primeiro trimestre de 2025 em comparação com... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h03 ) twitter

Agência Brasil taxa de desocupação na Bahia recuou no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Salvador, o índice foi de 9,2%, enquanto na Região Metropolitana chegou a 9,8%.

