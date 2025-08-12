Taxa de homicídios dolosos cai 30% na Bahia em oito anos
Foto: Reprodução.Os Anuários de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) confirmam uma redução de 30% na taxa de homicídios dolosos na Bahia entre 2016 e 2024. Segundo o levantamento, a taxa caiu de 41,3 para 29 mortes a cada 100 mil habitantes no período.
