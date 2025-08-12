Taxa de homicídios dolosos cai 30% na Bahia em oito anos Foto: Reprodução.Os Anuários de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) confirmam uma redução... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução.Os Anuários de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) confirmam uma redução de 30% na taxa de homicídios dolosos na Bahia entre 2016 e 2024. Segundo o levantamento, a taxa caiu de 41,3 para 29 mortes a cada 100 mil habitantes no período.

Para mais detalhes sobre essa importante redução, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Jovem é presa no Aeroporto de Salvador com cápsulas de cocaína

Pais de crianças que participam de vídeos de Hytalo Santos serão investigados, diz MP

Bahia encara Fluminense nas quartas da Copa do Brasil