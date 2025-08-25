Logo R7.com
Táxis de Salvador passam por vistoria obrigatória a partir de segunda-feira (25)

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Bruno Concha/Secom PMSvistoria táxisA Prefeitura de Salvador inicia, na próxima segunda-feira (25), a vistoria anual obrigatória dos táxis que circulam na capital baiana. O procedimento, que se estende até 19 de outubro, é indispensável para a regularização dos veículos autorizados a prestar o serviço.

