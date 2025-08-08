TCU aponta falhas e cobra mais recursos para plano de manutenção de rodovias Foto: Divulgação.BR-324O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Plano Nacional de Manutenção... Taktá|Do R7 08/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BR-324 Taktá

Foto: Divulgação.BR-324O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está defasado e carece de investimentos, estudos técnicos e indicadores completos para medir sua efetividade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação das rodovias no Brasil!

Leia Mais em Taktá:

Segundo estudo elite brasileira paga menos impostos que a população negra e pobre

Governo da Bahia e Fieb apresentam propostas para minimizar impactos do tarifaço

Projeto com punições severas para abandono de animais é apresentado na ALBA