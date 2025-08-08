Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

TCU aponta falhas e cobra mais recursos para plano de manutenção de rodovias

Foto: Divulgação.BR-324O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Plano Nacional de Manutenção...

Taktá

Taktá|Do R7

BR-324 Taktá

Foto: Divulgação.BR-324O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está defasado e carece de investimentos, estudos técnicos e indicadores completos para medir sua efetividade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação das rodovias no Brasil!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.