TCU aponta falhas e cobra mais recursos para plano de manutenção de rodovias
Foto: Divulgação.BR-324O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), coordenado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está defasado e carece de investimentos, estudos técnicos e indicadores completos para medir sua efetividade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação das rodovias no Brasil!
