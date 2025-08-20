Logo R7.com
Técnico da seleção brasileira irá acompanhar Bahia X Santos na Fonte Nova

Foto: Agência Brasil.A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, em nota oficial nesta quarta-feira (20), a informação antecipada pelo Bahia Notícias: o técnico Carlo Ancelotti estará presente na Casa de Apostas Arena Fonte Nova no próximo domingo (24) para acompanhar a partida entre Bahia e Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro.

