Técnico Thiago Carpini comenta estreia do Vitória na Sul-Americana Foto: Reprodução/TV Vitória Na noite desta quarta-feira, o Vitória mostrou solidez defensiva e conquistou um... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h07 )

Foto: Reprodução/TV Vitória Na noite desta quarta-feira, o Vitória mostrou solidez defensiva e conquistou um ponto valioso fora de casa ao empatar por 0 a 0 com o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires. O confronto, válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana, foi marcado por um duelo truncado, com poucas chances claras e muita intensidade física, características já esperadas pelo técnico Thiago Carpini.

