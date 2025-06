Tecnologia ajuda a recuperar celular perdido de turista durante festa de São João em Porto Seguro Foto: Ascom PCBAUm celular perdido por uma turista na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro,... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom PCBAUm celular perdido por uma turista na Passarela do Descobrimento, em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi recuperado nesta sexta-feira (20) pela Polícia Civil. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e da equipe plantonista da Operação São João. A ocorrência teve início quando a vítima procurou o plantão policial no circuito da festa, informando o desaparecimento do aparelho. Imediatamente, os policiais iniciaram buscas na região com o auxílio de ferramentas de rastreamento e localização, conseguindo identificar o ponto exato onde o celular se encontrava.

Para saber mais sobre essa ação e como a tecnologia tem ajudado na segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Faby Bezerra, destaque no forró nordestino, morre após luta contra o câncer

Governo inicia consultas com comunidades sobre a Ponte Salvador-Itaparica

Cachorro invade pista e obriga avião a adiar pouso em Ilhéus