Tentativa de assalto em farmácia termina com suspeito morto no Imbuí

Foto: Reprodução / Redes SociaisUma tentativa de assalto terminou com um homem morto na noite desta terça-feira (10), no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 20h, em uma farmácia localizada na Rua Jayme Sapolnik, nas proximidades da Praça Nossa Senhora Aparecida. De acordo com informações preliminares, dois suspeitos armados invadiram o estabelecimento e anunciaram o roubo. Durante a fuga, a dupla foi surpreendida por um homem armado, que reagiu ao crime. Houve troca de tiros, e um dos assaltantes foi baleado e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir e está sendo procurado. A área, bastante movimentada por bares e restaurantes, foi isolada por equipes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que realizaram os primeiros procedimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e assumiu a investigação. A identidade do suspeito morto, assim como do autor dos disparos, ainda não foi divulgada pelas autoridades. A Polícia Civil vai apurar se o atirador agiu em legítima defesa e se possui porte legal de arma.

