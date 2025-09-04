Logo R7.com
Terminal de Rio Sena continuará em operação, afirma Semob

Foto: Reprodução/@conectandomanedende. O Terminal de Rio Sena não será desativado com a inauguração do novo...

Foto: Reprodução/@conectandomanedende. O Terminal de Rio Sena não será desativado com a inauguração do novo Terminal do Mané Dendê. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), após a informação falsa da desinstalação do terminal ser espalhada pelas redes sociais.

