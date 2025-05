Tesouro Direto tem vendas líquidas de R$ 4,2 bilhões em abril e atrai mais de 230 mil novos investidores Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram R$... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 04h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 04h35 ) twitter

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroAs vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram R$ 7,091 bilhões em abril, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Tesouro Nacional. No mesmo período, os resgates totalizaram R$ 2,865 bilhões — todos referentes a recompras antecipadas. Não houve vencimentos de títulos no mês. Com isso, as emissões líquidas alcançaram R$ 4,225 bilhões.

