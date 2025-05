Thiago Carpini admite “incompetência” após derrota do Vitória no Ba-Vi Foto: Reprodução / TV VitóriaApós a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 09h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h04 ) twitter

Foto: Reprodução / TV VitóriaApós a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no domingo (18), na Arena Fonte Nova, o técnico Thiago Carpini avaliou o desempenho do Vitória no clássico e classificou a atuação da equipe como “incompetente”. “A virada era questão de tempo, porque, no segundo tempo, só o Vitória jogou. Faltou a nossa competência em ganhar o jogo, em ganhar o clássico. Hoje a gente pagou pela nossa incompetência”, afirmou Carpini em entrevista coletiva após a partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

