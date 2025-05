Thiago Carpini comenta eliminação do Vitória na Sul-Americana Foto: Reprodução / TV VitóriaO Vitória desperdiçou uma grande oportunidade de avançar na Copa Sul-Americana.... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 17h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / TV VitóriaO Vitória desperdiçou uma grande oportunidade de avançar na Copa Sul-Americana. Na noite da última quarta-feira, mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Troya, o Rubro-Negro acabou derrotado por 1 a 0 pela Universidad Católica, no Equador, e se despediu da competição.

Para mais detalhes sobre a frustração do técnico e o futuro do Vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

EUA congelam entrevistas para vistos de estudantes e exigem triagem em redes sociais

Bahia garante vaga nos playoffs da Sul-Americana após eliminação na Libertadores

Polícia Civil da Bahia destrói mais de 1 tonelada de armas apreendidas