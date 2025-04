Thiago Carpini comenta estreia do Vitória na Sul-Americana Foto: Victor Ferreira / ECVNa noite desta quarta-feira (2), o Vitória retornou à Copa Sul-Americana... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h28 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVNa noite desta quarta-feira (2), o Vitória retornou à Copa Sul-Americana após oito anos sem se classificar para a competição. O jogo contra a Universidad Católica, realizado no Barradão, terminou empatado em 1×1. O time rubro-negro saiu atrás no placar, mas teve a chance de empatar o jogo após expulsão de um jogador adversário. O empate veio com um pênalti convertido por Matheusinho. No entanto, ao final da partida, os torcedores rubro-negros demonstraram insatisfação com a performance da equipe, vaiando os jogadores.

