Thiago Carpini comenta estreia do vitória no Brasileirão Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória estreou no Campeonato Brasileiro com derrota por 2 a 0... Taktá|Do R7 30/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 07h25 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória estreou no Campeonato Brasileiro com derrota por 2 a 0 para o Juventude, na noite deste sábado (29), no Alfredo Jaconi. O Rubro-Negro teve noite de baixo rendimento e sofreu gols de Gabriel Taliari ao abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo e fazer mais um aos cinco minutos do 2º tempo. Ao final da partida, o técnico do vitória Thiago Carpini afirmou que a estratégia da equipe para a partida não funcionou. O treinador também apontou que o gol cedo no segundo tempo atrapalhou os planos.

