Tiago Correia questiona qualidade dos investimentos públicos na Bahia
Foto: Divulgação/ALBAO deputado Tiago Correia destacou a importância de antecipar investimentos no âmbito estadual, federal e municipal, mas questionou a eficácia dos recursos aplicados em áreas estratégicas na Bahia. Segundo ele, apesar dos anúncios do governo sobre os altos investimentos em educação, o estado ainda apresenta a penúltima posição nacional no setor e o maior número de analfabetos adultos do país. Correia também criticou os investimentos em segurança pública. “A Bahia é campeã nacional de violência, entre as dez cidades mais violentas do país, cinco são baianas”, afirmou, questionando se os recursos destinados estão alcançando os objetivos. Na área da saúde, o deputado apontou problemas estruturais e longas filas de regulação, reforçando a preocupação com a qualidade dos investimentos públicos. Ele enfatizou que sua crítica não é contrária à antecipação de investimentos, mas sim à maneira como os recursos são aplicados.
