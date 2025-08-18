Times Square é esvaziada após suspeita de bomba Foto: Reprodução / Redes sociais.A polícia de Nova York esvaziou a Times Square, principal ponto... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes sociais.A polícia de Nova York esvaziou a Times Square, principal ponto turístico da cidade, na manhã desta segunda-feira (18) após a localização de um objeto suspeito. O pacote cilíndrico foi encontrado em frente à delegacia do bairro, na 43ª Rua com a Sétima Avenida, por volta das 10h30.

