Tiros durante a madrugada deixam um morto em Tancredo Neves Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h58 ) twitter

Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma madrugada de tensão nesta terça-feira (12). Por volta das 2h, disparos de arma de fogo acordaram e assustaram quem estava em casa. Pela manhã, cápsulas de munição ainda podiam ser vistas espalhadas pela rua, em meio à intensa movimentação policial.

