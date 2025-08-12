Tiros durante a madrugada deixam um morto em Tancredo Neves
Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma...
Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma madrugada de tensão nesta terça-feira (12). Por volta das 2h, disparos de arma de fogo acordaram e assustaram quem estava em casa. Pela manhã, cápsulas de munição ainda podiam ser vistas espalhadas pela rua, em meio à intensa movimentação policial.
Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma madrugada de tensão nesta terça-feira (12). Por volta das 2h, disparos de arma de fogo acordaram e assustaram quem estava em casa. Pela manhã, cápsulas de munição ainda podiam ser vistas espalhadas pela rua, em meio à intensa movimentação policial.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: