Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Tiros durante a madrugada deixam um morto em Tancredo Neves

Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Google Street View.Moradores do loteamento Alto da Bela Vista, em Tancredo Neves, viveram uma madrugada de tensão nesta terça-feira (12). Por volta das 2h, disparos de arma de fogo acordaram e assustaram quem estava em casa. Pela manhã, cápsulas de munição ainda podiam ser vistas espalhadas pela rua, em meio à intensa movimentação policial.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.